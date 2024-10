Un nucleo di aria gelida di estrazione artica si sta preparando ad invadere l'Italia. Antonio Sanò, direttore del portale www.ilmeteo.it avverte che, quello che è stato battezzato "Attila", è annunciato dai venti che si stanno disponendo da nord mentre le piogge si concentrano sulle regioni adriatiche dal riminese alla Puglia, al Sud e Sicilia, e residue sulla Sardegna orientale.

La neve inizialmente a 700-800 metri sugli Appennini, scenderà di quota stasera fino a portarsi a 200-300 metri sull'Abruzzo, ma in ulteriore calo nella notte. Poi da domani scenderà dal Nord Europa, dal Baltico e poi dalla Russia, un nucleo gelido, una vera e propria invasione di aria artica che farà arrivare l'inverno con valori di -5°C in pianura al nord, oltre 10°C in meno rispetto alle temperature di questi giorni, e farà tornare la neve lungo le coste adriatiche dalle Marche alla Puglia.

IlMeteo.it sostiene che un così brusco calo non accadeva a novembre da 10 anni e che farà freddo come a gennaio. Nevicherà tra le Marche e l'Abruzzo fino in pianura e lungo le coste sia domani che mercoledì e avremo la neve anche a Pescara e le prime gelate notturne anche a Roma. Insomma, sarà inverno.

Nel fine settimana le temperature si alzeranno al centro sud ma giungerà una perturbazione con neve a quote basse al nord fino in pianura sull'Emilia.