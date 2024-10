Il neo deputato sardo Bruno Murgia ha aderito a Fratelli d'Italia-An. L'annuncio è stato dato ieri mattina a Cagliari in una conferenza stampa, convocata dal partito per tracciare un bilancio su quanto fatto nel 2016.

Primo dei non eletti, Murgia è subentrato a Settimo Nizzi (Fi) dopo l'elezione di quest'ultimo a sindaco di Olbia.

"Porterò la voce dei sardi in parlamento dove ho intenzione di occuparmi principalmente di Beni culturali, paesaggio e ambiente perché' sono convinto che lo sviluppo dell'isola passi da questi temi", ha precisato Murgia ricordando la sua esperienza all'Isre, istituto superiore regionale etnografico di Nuoro, di cui è stato presidente per tre anni.

"Rispetto Forza Italia, ho molti amici lì, ma non fa parte della mia storia politica", ha precisato il parlamentare sardo, già militante di An prima della fusione col Pdl, a chi chiedeva il perché' della sua scelta di non aderire al gruppo di Fi.