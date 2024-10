“Un impatto mediatico scioccante, sono sconvolta, mai successa una cosa del genere prima d’ora”. Sono frasi che la cantautrice e tiktoker originaria di Uta, Angelica Paola Ibba, in arte Angie, raggiunta da Sardegna Live per un’intervista, pronuncia con la voce quasi spezzata dall’emozione.

Il suo nuovo singolo “Frasi mai dette”, distribuito da ADA Music Italy e uscito solo ieri, 30 gennaio, sta già spopolando sul web. “Su Tik Tok oltre 5000 video in appena una settimana. Infatti, uno spoiler del brano è stato presentato con una settimana di anticipo in preview, sempre su TikTok, e in pochissimi giorni

più di 5000 utenti hanno utilizzato il suono”, annuncia la 22enne con gioia e quasi incredula.

Un traguardo inaspettato anche per un’artista che sguazza nel mare della musica da quando era piccolissima e successi ha avuto modo di raggiungerne tanti, ma, considerata la giovanissima età, si tratta solo dei primi.

Ciao Angie e benvenuta su Sardegna Live. Quando è nata la tua passione per la musica?

“Ciao a tutti e grazie Sardegna Live per questa intervista. Ho iniziato già da piccolissima, a 9 anni ho fatto parte del cast della 4° edizione di ‘Ti lascio una canzone’, a 13 scrissi il mio primo singolo ed entrai nell’accademia VMS ITALIA di Loretta Martinez, quindi iniziai per una o due volte al mese a viaggiare tra la Sardegna e Milano, dove mi sono trasferita definitivamente 3 anni fa e vivo tutt’ora”.

Iniziando così giovane immagino che la tua famiglia ti abbia sempre sostenuto nelle tue scelte.

“Assolutamente sì, i miei genitori sono i miei primi fan. Fin da subito hanno creduto in me e hanno fatto tanti sacrifici per permettermi di inseguire i miei sogni e realizzarli. Non li ringrazierò mai abbastanza”.

Nonostante la tua giovane età, classe 2001, hai un curriculum notevole. Quali sono state le tue esperienze nel campo della musica?

“Nel 2018 ho partecipato a ‘The Voice Of Italy’, arrivando fino ai Knock-Out. Nel frattempo mi sono diplomata in canto moderno all’accademia e ho iniziato a essere sempre più attiva e seguita su Tik Tok e Instagram, in cui condividevo con i miei follower la scrittura del mio singolo di debutto, “Scema”, scritto insieme a Adel al Kassem e Riccardo Scirè che ne ha curato anche la produzione.

Il brano è stato pubblicato all’inizio del 2022 ed è stato seguito da “FAKE”, scritto sempre con Adel al Kassem e Riccardo Scirè, che ha anche prodotto il pezzo. Nell’estate dello stesso anno, ho collaborato con i Credaux per il singolo “MELANINA”, presentato su importanti palchi come quello di Battiti Live e ha aperto il concerto dei The Kolors in Sardegna.

A novembre 2022 è uscito “Per te”, mio primo EP che racchiude 5 pezzi che riassumono il mio anno di debutto sulla scena musicale italiana. Nel 2023 sono uscita con “Giuda”, prodotto da blame, singolo dal sound più maturo, ma sempre con sonorità tipiche del mondo Pop e R&B che contraddistinguono la mia musica. Dall’amicizia con blame è nato il feat in “Caramelle”, un brano dalle sonorità hyperpop appoggiate da una ritmica più urban, presentato ad ottobre 2023 con un release party all you can eat di caramelle”.

Quindi “Frasi mai dette” è il tuo quarto singolo.

“Sì, e la soddisfazione maggiore è che è interamente mia, scritta e musicata da me, avevo iniziato a comporla al pianoforte nella soffitta della mia scuola di musica e attraverso questo singolo esce Angie a 360 gradi in ogni mia sfumatura, per questo credo sia così apprezzata. Steve Tarta è stato il primo a crederci quando altri mi dicevano invece che avrei dovuto cambiare qualcosa”.



Parlaci di questa canzone che è diventata così virale.

“’Frasi mai dette’ è una ballad pop R&B, che fa letteralmente uscire il sottone che c’è in noi! Perfetta da cantare a squarciagola in macchina, da ascoltare da soli in camera, una pillola di suoni e parole che aiutano a sfogare le emozioni che teniamo dentro… Però attenzione! Questa pillola ha degli effetti collaterali: potrebbe far venir voglia di riscrivere al proprio ex (ride).

Questa canzone è nata in un momento in cui stavo cercando di ritrovare me stessa. Mi trovavo nella soffitta della mia scuola di musica, io, una tastiera e le mie lacrime, è dedicata al mio ex, ma un po’ anche a me stessa perché finalmente ho trovato il coraggio di dire le mie frasi mai dette.

Ci sono giorni in cui vorrei soltanto essere lei, ma chi è questa lei? Lei è sicuramente la ragazza che tutti vorremmo essere, bella, alla moda, famosa… ma il trend che è spopolato su Tik Tok va oltre, questa lei è già dentro ognuno di noi, è la bambina che eravamo, siamo noi nei momenti spensierati e felici. Piovono contenuti in cui gli utenti condividono prima un loro momento di sconforto e poi uno scatto della loro infanzia, di se stessi in momenti di “gloria”… perché in fondo la versione migliore di noi che tanto vorremmo essere ce l’abbiamo già dentro”.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

“Quello più immediato è godermi questo successo con la mia famiglia in Sardegna, dove tra l’altro sono state scattate le foto e i video promozionali per il singolo, nella splendida Chia. Ma in programma ci sono tante belle cose relative alla canzone”.

Un entusiasmo contagioso, tanto impegno, infinita determinazione: non possiamo far altro che fare un in bocca al lupo a questa giovane artista!

https://www.tiktok.com/@angie__world?_t=8jPTmSx5b4C&_r=1

https://instagram.com/angie__world?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://open.spotify.com/artist/7vFaBCvPdgAsrWJiv5NI3Z?si=sez2h9cWQX2kCO8JgXuEGA