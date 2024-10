Franco Columbu ha conquistato titoli mondiali e da sempre calca da protagonista la scena internazionale senza mai sciogliere il legame affettivo con il suo paese di origine.

Nei giorni scorsi ha inviato parole di gratitudine al sindaco Efisio Arbau, alla Pro loco e alla comunità di Ollolai per la targa di riconoscimento alla carriera che gli è stata conferita pochi mesi fa.

<<Per me è stato un onore ricevere questo premio dal mio paese natio cui sarò sempre legato - annota Columbu - ed è motivo di orgoglio per me rappresentarlo nel mondo>>.

Il campione nella missiva ringrazia la comunità ollolaese anche da parte del suo amico storico Arnold Schwarzenegger che ha ricevuto dal paese barbaricino la cittadinanza onoraria.