Con l'aumento dei flussi turistici in Sardegna ricominciano i furti di sabbia dai rinomati litorali dell'Isola. Stavolta è scattata una sanzione di 1000 euro per una famiglia francese che è stata bloccata e multata all'aeroporto di Elmas con sei sacchetti di sabbia del peso complessivo di circa due chili rubati da Capriccioli (Arzachena), Is Arutas e Maimoni (Cabras), Putzu Idu (San Vero Milis), S'archittu (Cuglieri) e Coaquaddus (Sant'Antioco).

Facile per le forze dell'ordine risalire alla provenienza della sabbia, che era stata annotata su un foglietto dalla famiglia che avrebbe voluto portarsi dietro un ricordo, violando la legge. A diffondere la notizia l'associazione Sardegna Rubata e Depredata che ha anche postato su Facebook la foto con il bigliettino allegato.

"In lacrime e addolorati per la prospettiva di una sanzione da 1000 euro sono comunque riusciti a spiegare che per loro portare a casa ricordi di questo tipo è una cosa del tutto normale - scrive l'associazione - Purtroppo oggi la loro collezione di sabbia rubata subisce un inatteso rallentamento. Non è stato neanche necessario chiedere la provenienza dei reperti visto che hanno meticolosamente annotato le località dei diversi furti. Au revoir mes amis et vive la France".