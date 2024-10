«L’attentato subìto dal Sindaco di Esporlatu è un gesto che offende i valori di democratica e civile convivenza che sono il fondamento della vita di ogni comunità». Con queste parole, il presidente della Regione Francesco Pigliaru, a nome di tutta la Giunta, ha voluto esprimere la più ferma condanna per l’atto intimidatorio e manifestare la sua solidarietà a Francesco Giuseppe Furriolu e agli amministratori di Esporlatu.

«L’investimento sulla rete di videosorveglianza e l’estensione del progetto a tutti i Comuni della Sardegna è un contributo importante sul fronte della dissuasione – ha aggiunto Pigliaru – Ma non solo. Siamo profondamente convinti che la vera prevenzione si faccia attraverso istruzione e cultura, strumenti essenziali per il futuro dei nostri giovani ma anche argine fondamentale a fenomeni di malessere e criminalità. Per questo abbiamo investito tanto in Iscol@ e proprio qui, a Bono, con uno stanziamento di 4 milioni e 400 mila euro, nascerà nel 2020 una nuova scuola che sarà un punto di riferimento del territorio, un presidio non solo di cultura ma anche di civiltà e legalità»

«Vuol dire che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare la nostra parte – ha sottolineato – ma lo Stato deve fare la sua, smettendo di arretrare pericolosamente dai nostri territori e, anzi, rinforzando una presenza istituzionale tanto più necessaria e urgente quanto più le azioni contro gli amministratori si susseguono con frequenza»

«L’accordo per la promozione della sicurezza integrata che abbiamo stretto con il ministro Minniti e nel quale si sono andati ad inserire i singoli Patti territoriali per noi è tuttora valido. Abbiamo chiesto – ha concluso – più volte al ministro Salvini il rispetto degli impegni assunti dal suo ministero. la Sardegna si aspetta che siano confermati e attuati».