Il mese di ottobre è ancora lontano, ma Francesco Montesu prosegue nella sua preparazione in vista del viaggio in Nepal.

Un premio che il ragazzo di Thiesi, assieme al suo gruppo, si era aggiudicato durante il primo “Hackathon” per lo sviluppo della montagna che si era svolto a Milano il 12 e 13 dicembre 2017.

L’appuntamento, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, era inserito all’interno della giornata internazionale della montagna durante la quale Montesu (unico sardo partecipante) e gli altri ragazzi si erano classificati al primo posto nella graduatoria nazionale.

Per preparare nel migliore dei modi il viaggio in Nepal, i ragazzi si sono ritrovati dal 15 al 17 giugno a Edolo, in provincia di Brescia, più precisamente presso il rifugio Garibaldi (Valle Camonica), situato a quota 2mila 550 metri.

L’occasione è stata un’iniziativa satellite inserita nel terzo meeting nazionale del progetto “Italian Mountain Lab”, voluto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dedicato alla montagna come elemento chiave dello sviluppo sostenibile. L’iniziativa ha visto coinvolti circa 30 studenti e docenti delle scuole superiori provenienti da tutta l’Italia.