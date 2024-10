E' ufficiale: Francesco Demuro ha ricevuto ufficialmente la candidatura al Grammy Award, l’Oscar della musica mondiale.

Il tenore turritano, grazie alla sua eccezionale performance nel ”Rigoletto” di Verdi, dove interpreta il Duca di Mantova, ha ottenuto questa importante opportunità.

Ad annunciarlo ieri, 19 novembre, la direzione del Premio, in una nota inviata a Gianluca Macheda, agente dell'artista.

La cerimonia di assegnazione si terrà il 10 febbraio 2019 a Los Angeles, alla presenza delle più importanti personalità della musica mondiale e non solo.

Per Francesco Demuro è l’ennesimo riconoscimento di una carriera che dalla sua Porto Torres lo ha portato in giro per il mondo.

Ed è proprio alla sua cittadina che Demuro rivolge il proprio pensiero: "Per me, al di là di come vadano le cose, è già una soddisfazione immensa avere ricevuto oggi quest’investitura ufficiale, che mi riempe di orgoglio e mi ripaga dei tanti sacrifici fatti. Dedico la nomination al Grammy alla mia città Porto Torres e agli amici turritani, che in questi anni non mi hanno mai fatto mancare il loro grande affetto".

Il tenore turritano è impegnato in questi giorni a Berlino nel "Falstaff" di Giuseppe Verdi, sotto la direzione di Daniel Baremboin, direttore musicale dell’Opera di stato di Berlino.