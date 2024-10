La vita di Francesco Demuro è un romanzo aperto, ricco di avvenimenti e scritto con il sangue della sua terra che scorre nelle sue vene.

La sua voce rappresenta la Sardegna nei Teatri più importanti del mondo e il prestigio che l’artista ha raggiunto ai massimi livelli nel mondo della lirica restituisce, in termini di soddisfazioni e successi, onore e rispetto al pubblico che da sempre ha creduto in lui.

Francesco Demuro è tra i candidati per l’OSCAR COME MIGLIOR TENORE e tutti i suoi estimatori, a partire dai sardi che lo hanno sempre amato e sostenuto, possono riunire le forze per determinare l’assegnazione dell’importante riconoscimento.

VOTARE è semplicissimo e si può fare in due modi:

CLICCARE sul link: https://www.facebook.com/events/1539331032998940/permalink/1540125969586113/

e mettere MI PIACE sul post con la scritta "Candidato all'Oscar come MIGLIOR TENORE: Francesco Demuro"

Oppure:

CLICCARE sul sito:

http://www.gbopera.it/miglior-tenore/

scorrere la lista fino al nome FRANCESCO DEMURO. Cliccando sul nome si aprirà una Pagina sulla quale è sufficiente mettere MI PIACE sul post con la scritta "Candidato all'Oscar come MIGLIOR TENORE: Francesco Demuro"