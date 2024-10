Lo studioso e storico ollolaese Francesco Casula presenterà a Pattada il suo libro dal titolo Carlo Felice e i tiranni sabaudi.

Casula, per quarant'anni docente di storia nelle scuole superiori di Macomer e Cagliari presenterà il suo lavoro di maggior successo il 18 gennaio alle ore 18 presso l'Aula consiliare di via Roma. Dopo i saluti del sindaco di Pattada Angelo Sini, Carmela Arghittu leggerà alcuni passi del libro. A presentare l'opera Antonio Apeddu mentre l'autore farà un commento finale.

Il libro, edito da Edizioni Grafiche del Parteolla nel 2018, ha l'obiettivo di raccontare l'atteggiamento dei Savoia nei confronti della Sardegna dopo che ne divennero re. Per l'autore i sardi vennero trattati come un popolo inferiore a quello piemontese. Tante le fonti citate e gli episodi presi a esame. Per Girolamo Sotgiu, importante storico del periodo sabaudo in Sardegna, l'approccio sabaudo rispetto alla Sardegna fu coloniale.

Carlo Felice, a cui nel libro spetta l'appellativo di “Carlo feroce”, è stato per Casula uno dei più sanguinari vice-re di Sardegna. Tanti, insomma, gli spunti offerti dall'ultima fatica letteraria dell'intellettuale barbarcino.