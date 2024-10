Un uomo di 43 anni, Igor Sollai, è stato fermato nel Cagliaritano per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Da diverse settimane la moglie, Francesca Deidda, 42enne di San Sperate, è scomparsa da San Sperate un paio di mesi fa. Le ricerche, le indagini e le dichiarazioni non convincenti dell'uomo hanno portato al provvedimento.

Sono questi, dunque, gli elementi su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Iglesias per chiarire quello che al momento appare come l'ennesimo femminicidio. L'uomo è attualmente in carcere: in queste ore dovrebbe tenersi l'udienza di convalida del fermo.

Secondo quanto appreso, a metà maggio è arrivata sul tavolo dei carabinieri di Iglesias la denuncia di scomparsa da parte del fratello della donna e di una collega di lavoro. Sono scattate così le ricerche e le verifiche degli investigatori dell'Arma.

Il marito è stato sentito a lungo e le sue dichiarazioni non avrebbero convinto. Per questa ragione il pm del tribunale di Cagliari ha deciso per il fermo scattato nei giorni scorsi.