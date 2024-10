Il sottosegretario alla Cultura, Francesca Barracciu, non è più deputato europeo. Il presidente del Parlamento Ue, Martin Schultz, ha comunicato la sua decadenza.

All'esponente sarda del Partito democratico subentra Giovanni Barbagallo, primo dei non eletti nella lista del Pd nel collegio Sicilia - Sardegna, in passato deputato per 4 legislatura consecutive all'Assemblea regionale siciliana, e attuale sindaco di Trecastagni, Comune del Catanese.