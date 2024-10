Francesca Barracciu è stata nominata sottosegretario alla Cultura, unica rappresentante sarda del nuovo governo.

"Sono felicissima, ringrazio il premier Renzi per questa scelta: onorerò l'incarico con tutta me stessa - ha commentato a caldo - il fatto di essere da sola aumenta la responsabilità. Un settore, quello della cultura, importante per il nostro Paese, ma anche per la Sardegna. Non solo per la difesa e la valorizzazione del patrimonio, ma pure in termini di ricadute occupazionali".

E arrivano le congratulazioni dal nuovo governatore Francesco Pigliaru: "A Francesca faccio i miei auguri", ha detto evitando qualsiasi altro commento.