In Sardegna

"Da Michela non me l'aspettavo. Mi dispiace". Francesca Barracciu, neo sottosegretario alla Cultura nel governo Renzi, commenta cosi' sul suo profilo Twitter il sarcasmo via social network con cui la scrittrice Michela Murgia, gia' candidata alla presidenza della Regione Sardegna, ha accolto ieri la notizia della nomina.