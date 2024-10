ll maltempo che sta interessando la Sardegna in queste ore ha provocato lo smottamento di un costone roccioso precipitato sulla strada provinciale che collega Ula Tirso con Ghilarza. La frana è avvenuta verso le 23 di ieri, nei pressi della diga sul Tirso alle porte di Ula.

L'allarme è stato dato da un automobilista in transito che ha trovato la strada praticamente bloccata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e i carabinieri di Ghilarza. La provinciale è stata chiusa e questa mattina è stato effettuato il sopralluogo dei tecnici del settore viabilità della Provincia di Oristano.

In mattinata, inoltre, è crollato il muro di una vecchia abitazione in via Finzi a Solanas, frazione di Cabras. Ulteriori disagi nell'Oristanese si registrano alla periferia del capoluogo, dove alcuni allagamenti hanno generato problemi alla circolazione.