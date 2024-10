Non si conoscono i tempi di ripristino della normale viabilità sulla SS 125 chiusa al traffico da ieri mattina all’altezza del chilometro 194, nel territorio tra Dorgali e Urzulei, a causa di una frana.

Probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alberi e alcuni massi sono caduti sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento non transitava nessun veicolo.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, i carabinieri e gli operatori dell'Anas.

Per quanto riguarda proprio i tempi di riapertura della strada, il Comune di Dorgali fa sapere che “è necessario prima fare delle verifiche con personale qualificato e controllare tutta la situazione del versante, per capire se ci sono altri rischi. Pertanto, al momento, non siamo in grado di fare una stima sui tempi di ripristino della percorribilità”.