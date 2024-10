Ancora nessun intervento di messa in sicurezza della strada e del costone roccioso di Monte Urpinu è stato effettuato a Cagliari. “Il marciapiede alla base dello stesso costone dell’ex cava nel versante di via Raffa Garzia è transennato dal 2014”.

E’ quanto denuncia il consigliere comunale Raffaele Onnis che, sabato scorso, 28 gennaio, con una delegazione di residenti di via Raffa Garzia, di via Vidal e di via Is Guadazzonis, ha organizzato un sit-in di protesta, oltre che aver presentato, insieme al consigliere Giorgio Angius, un’interrogazione per sollecitare la Giunta a intervenire.

“L’iniziativa aveva proprio l’obiettivo di sensibilizzare l’amministrazione nei confronti dei pericoli legati alla circolazione stradale della zona, uniti al rischio frane del costone di Monte Urpinu che si affaccia sul versante di Via Raffa Garzia, con i conseguenti rischi per i pedoni della zona.

Il problema – ha spiegato Onnis - è già stato sollevato in passato per via dei ripetuti incidenti e sollecitazioni dei residenti nei confronti dell’amministrazione. Sollecitazioni che sono state formalizzate con due petizioni depositate in Comune nel 2015, senza che questi problemi contestati venissero risolti. Il costone sta ancora franando e i pedoni – conclude il consigliere - sono costretti a transitare in mezzo a corridoi di transenne in mezzo alla strada e le macchine sfrecciano a tutta velocità”.