I vigili del fuoco di Lanusei sono intervenuta oggi a Villagrande Strisaili, in Via Battisti, dove si era creata una situazione di pericolo in seguito ad una frana.

Il personale intervenuto ha rilevato che dal pendio retrostante le abitazioni, a causa delle piogge di questi giorni e della scarsa aggregazione delle rocce che formavano la scarpata, alcuni massi si sono staccati rotolando verso le case e sono stati trattenuti solo dal muro di sostegno e contenimento presente a protezione.

I vigili del fuoco, di comune accordo con il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale presente al sopralluogo, hanno disposto l'evacuazione immediata di tre famiglie residenti in altrettante abitazioni. Questo perché la situazione di pericolo potrebbe aggravarsi, anche in previsione delle piogge dei prossimi giorni. Si attenderà dunque la messa in sicurezza del pendio prima di consentire agli abitanti evacuati di tornare a casa.