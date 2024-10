“Da brividi, abbandonati alle 9 di sera fradici, tremanti, denutriti, dentro un secchio di spazzatura. Non c’è veramente limite alla crudeltà e al degrado umano Povere anime, lasciati fradici al freddo davanti al cancello del rifugio, il loro pianto disperato ancora nella testa. Non esiste sterilizzare e spesso viene usata la barbara pratica dell’annegamento, non si sa come loro sono sopravvissuti salvati forse da qualcuno che li ha visti e soccorsi. Questa non è più ignoranza, questa è cattiveria pura, fradici tremavano di freddo e paura. Vedere queste scene provoca un vero dolore fisico. Li abbiamo asciugati e avvolti in calde coperte. Ora speriamo che ce la facciano, creature innocenti”.

Lo sdegno, la rabbia e la tristezza di Caterina Uccheddu, storica volontaria del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna, non nuova purtroppo a questi episodi compiuti da chi è solito abbandonare cani o altre bestiole (www.amicideglianimali.net per informazioni sulle adozioni di questi 4 splendidi cuccioli telefono 3486995817).

I piccoli cuccioli fortunatamente stanno meglio e, dopo essere stati visitati dal veterinario, potranno essere adottati finalmente da padroni che possano amarli e accudirli. In basso il video.

VIDEO