Il paese di Ossi, nonostante la vicinanza con la città di Sassari, ha saputo conservare un'enorme patrimonio etnografico a partire dalla seconda metà dell'800 fino al 1970 circa e, tutt'ora, vi sono anziane che indossano un "ibrido" dell'abito tradizionale.

Il costume delle donne di Ossi, ha conservato sempre il classico schema logudorese ma, con la difficoltà nel reperire le classiche stoffe tradizionali, erano attratte dalle novità giunte nella vicina Sassari, aspetto che generava competizione tra le stesse donne.

"Ammentos de Ossi-Associazione Culturale Folkloristica Santu Bèrtulu" ha lo scopo di mostrare i tesori custoditi nei cassetti degli anziani che erano destinati a rimanere chiusi senza essere valorizzati e riproposti, con la loro autenticità, alla memoria della comunità ossese. Si tratta di abiti antichi, dimenticati dai più, che non si vedevano sfilare nelle piazze o esposti come cimeli perché considerati “vecchi” o anche solo “diversi” dalle fogge folcloristiche conosciute.

L' Associazione ha l’obiettivo di mostrare le diversità e peculiarità, la progressiva evoluzione cronologica dell’abito nella sua verità storica, comprovata da studi antropologici e scientifici, da contatti e interviste con gli anziani e da studiosi e esperti del settore.

Per queste ragione, già dal 2017, l'associazione organizza una mostra etnografica dove persone e associazioni selezionate per il lavoro di studio e ricerca etnografica espongono antichi abiti e manufatti dei propri centri di appartenenza, facendo in modo che si possano notare quelle "mode" diverse o simili tra di esse.

Grazie al patrocinio del Comune di Ossi, dell'Unione dei Comuni del Coros e alla collaborazione della Pro Loco di Ossi, quest'anno la mostra "MODAS, Abbigliamento tradizionale di Sardegna" giunge alla 3^ edizione. Oltre ai padroni di casa di Ossi (esposizione curata dal gruppo Santu Bértulu), saranno rappresentati Ploaghe (a cura di Bastianino Muggiolu), Ozieri (Dario Seddaiu e Maria Giorgia Basoli), Meana (allestimento di Maria Grazia Marras) e Gonnesa (con Oscar Sanna).

L'inaugurazione avrà luogo il 6 dicembre alle ore 16 nell' edificio storico appartenuto alla Cooperativa Agricola San Giovanni Battista (ex biblioteca comunale).

La mostra resterà aperta nelle giornate del 7 e 8 Dicembre al mattino, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00