Una ciclopedalata alla scoperta di alcuni angoli del territorio. Con queste finalità, "Pozzo Bike" rinnova l'appuntamento con "Fra lago e nuraghi", promosso in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Pozzomaggiore, Padria, Mara e Monteleone Rocca Doria.

L'evento, in programma domenica 26 agosto, avrà inizio alle 8.00 con il raduno in piazza dello Sport. Alle 9.00 la partenza del giro turistico, per un totale di 50 chilometri. Da Pozzomaggiore si arriverà a Padria e, imboccata la strada che porta a Montresta, I ciclisti prenderanno il bivio che porta a Monte Minerva. Subito dopo, si scenderà verso il lago per poi salire a Monteleone Roccadoria dove verrà allestito un punto di ristoro. La carovana farà, poi, tappa a Mara perfar rientro a Pozzomaggiore per il pranzo, in programma alle 13.00.

Le quote di iscrizione sono state fissate in 10 euro (sola pedalata) e 20 (pedalata e pranzo). Il pranzo per gli accompagnatori avrà un costo di 15 euro. Per informazioni è possibile contattare i numeri 3294231243 e 3486038934.