Sono tante le bellezze che fanno parte del patrimonio di Gavoi e Baunei: il Lago di Gusana e il cristallino mare dell’Ogliastra, i picchi del Supramonte e i boschi verdeggianti alle porte del Gennargentu, i suggestivi centri storici.

Una serie di monumenti meta, ogni anno, di tanti visitatori che hanno anche modo di vivere le tradizioni, la cultura e una visione dell’identità, dell’ambiente e del paesaggio di questi due centri.

E proprio per la loro valorizzazione e promozione che le due Amministrazioni Comunali hanno deciso di stringere un gemellaggio, formalizzato in contemporanea dalle rispettive giunte comunali lunedì 15 Luglio, e una amicizia fondata sul confronto, sullo scambio di buone prassi e sulla condivisione di programmi e visioni che porteranno beneficio ad entrambe le comunità.

L’obiettivo è quello di portare avanti, unitariamente, una serie di iniziative comuni con l’obiettivo di far conoscere le proprie realtà, di promuovere il turismo attivo, di intercettare flussi turistici durante tutto l’arco dell’anno.

Tante le potenzialità presenti in questi due territori: il turismo culturale, gastronomico, ambientale e sportivo (trekking, climbing, biking, escursionismo equestre, in fuoristrada, in quad, e, lungo la costa di Baunei, in barca, con attività correlate quali il diving e lo swimtrekking, a Gavoi, con la pesca sportiva, la canoa e il kayak nel lago di Gusana) che con una programmazione comune, anche legata a specifici eventi attrattori, potrà portare ancora maggiori frutti.

“Siamo felici di aver sancito il gemellaggio con il Comune di Baunei – ha dichiarato il Sindaco di Gavoi Giovanni Cugusi -. Una comunità dinamica che è riuscita a conciliare la bellezza dei luoghi, il rispetto dell’ambiente, il rilancio del settore pastorale e gastronomico con un importante sviluppo turistico, una comunità con un forte legame con la tradizione e con una visione sociale e culturale molto simili a quella che anche Gavoi sta sviluppando. La cosa che, sia io sia il primo cittadino di Baunei Salvatore Corrias abbiamo ritenuto più importante in questo legame di amicizia e collaborazione, fin dal primo momento in cui abbiamo iniziato a parlarne - conclude Cugusi – è la possibilità di scambio di buone prassi, metodologie, idee e progetti volti al miglioramento e al benessere delle nostre comunità”.

“È necessario – ha aggiunto il primo cittadino di Baunei Salvatore Corrias – che le comunità della Sardegna condividano esperienze e mettano a disposizione, le une delle altre, le loro buone pratiche, in un'ottica di scambio e di mutualità. Baunei e Gavoi sono due comunità vive, hanno in comune una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e del paesaggio, sul mare e sul lago, secondo un approccio che fa dell'ospitalità e dell'accoglienza il proprio biglietto da visita. Abbiamo dato una veste formale, con Deliberazione di Giunta, alla nostra volontà di condividere un percorso basato su una programmazione di medio e lungo termine che possa chiamare in causa, coinvolgendole, le realtà associative ed economiche dei due paesi, specie sul versante del turismo attivo e culturale. Credo che insieme potremo fare tanto e bene”.

“Il gemellaggio sarà formalizzato e celebrato – hanno concluso i sindaci all’unisono - con la sottoscrizione di un patto di amicizia e fraternità fra le due comunità, sia a Gavoi sia a Baunei, in occasione degli eventi attrattori più rappresentativi per entrambi i territori”.