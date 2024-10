Megapixel in crescendo e droni. Per stare al passo con la tecnologia in evoluzione, un fotografo professionista è costretto a mettere mano al proprio portafoglio con una certa frequenza. Lo sanno bene le 287 realtà artigiane che operano nel settore in Sardegna, nove in meno rispetto all'anno precedente.

Dai dati emersi dall'ultimo report pubblicato da Confesercenti, si osserva l'incremento del lavoro nero fatto da persone totalmente estranee a partita Iva e tasse. Di questo si parlerà nel seminario regionale (libero e gratuito) dal titolo “Fotografia professionale: capire il cambiamento per sfruttarlo a proprio vantaggio” che si svolgerà mercoledì 24 maggio a Cagliari, presso l’Hotel Holiday Inn di via Ticca.

Dalle 15.30, i professionisti del settore di tutta la Sardegna si confronteranno sul tema coordinati dalla dalla fotografa nonché Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Carmela Folchetti e vedrà gli interventi degli esperti Roberto Tomesani ed Enrico Pinna.

“Il nostro appello – afferma la Presidente - non vuole sottintendere un’azione punitiva, quanto invece essere un richiamo ad un maggiore rispetto delle regole. Perché il pagare le tasse dovrebbe far parte del senso civico di ognuno di noi. Non dimentichiamo che se tutti pagassimo le tasse, tutti ne pagheremmo di meno”.