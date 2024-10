Il sindaco di Baunei, Salvatore Corrias, scrive a Flavio Briatore.

Il motivo? Una foto di Cala Galoritzè pubblicata su Facebook dall’imprenditore corredata da un hashtag fuorviante: #portocervo.

Ai commenti degli utenti che fanno notare l'errore, Briatore risponde: "Lo so, ma la foto rappresenta la Sardegna e poi parlo dei ristoranti di Porto Cervo.

Ma il primo cittadino non ci sta e chiede subito la correzione.

"Egregio Signor Briatore,

abbiamo appreso dagli organi di stampa che nella mattinata di oggi, 26 Luglio 2017, Lei ha postato una foto di una spiaggia del nostro Comune indicando nella didascalia, tra l'altro, "#portocervo”.

La fotografia da Lei pubblicata immortala la spiaggia di Cala Golorítze, situata in uno dei nostri contesti più incantevoli di tutto il Mediterraneo, raggiungibile soltanto a piedi e visitata da oltre centomila persone all’anno. E’ una spiaggia riconosciuta tra le più belle d'Italia e del mondo.

Cala Goloritzè è compresa nella costa di Baunei, un po' più a sud di quella da Lei più familiare, una costa bella, selvaggia e smeraldina, come l’animo della nostra comunità, che nei secoli si è impegnata a custodirla, e a farlo con un senso profondo di appartenenza e la dovuta attenzione per l’immagine, che si vuole sempre chiara e onesta, specie in tempi di saccheggi mediatici. Un'immagine che vale per quel che rappresenta, nella sua giusta collocazione geografica, che è insieme dimensione storica e culturale.

E Lei lo sa, Signor Briatore, che l'immagine è tutto, e per questo confidiamo che la Sua erronea indicazione sia frutto dì una svista, certi che riconoscerà l'errore ponendovi opportuno rimedio.

Venga a Baunei, venga in Ogliastra dunque.

Vedrà un'altra Sardegna, bella, selvaggia, ugualmente smeraldina.

La aspettiamo."