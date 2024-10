Erano le 2,30 del mattino a Cagliari quando una Volkswagen Golf non si sarebbe fermata all'alt dei Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia in via Spriano scappando nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno immediatamente intrapreso un inseguimento, conclusosi a 2 chilometri di distanza.

Vistisi raggiunti, i fuggitivi avrebbero deciso di desistere da una fuga che si stava rivelando inutile e pericolosa. La donna alla guida era una 27enne di Cagliari, il passeggero era invece un 47enne sottoposto alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali. Entrambi, uscendo di casa a quell'ora, avevano contravvenuto al divieto di circolazione notturna, imposto dalla normativa per il contenimento della pandemia in corso. Per l'uomo sussisterebbe anche una chiara violazione delle prescrizioni imposte dalla magistratura nei suoi confronti, nella concessione del beneficio di poter scontare una condanna in maniera meno pesante rispetto alla detenzione carceraria.

Per entrambi scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro, per la ragazza una sanzione per guida pericolosa, e per l'uomo una denuncia alla Procura che potrebbe anche assumere l'iniziativa di chiedere al magistrato di sorveglianza un aggravamento o una sostituzione della misura alternativa attualmente vigente nei suoi confronti.