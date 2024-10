Il cobra è un esercizio che ti permetterà di costruire forza e mobilità nella schiena, con un unico movimento.

Perché eseguirlo

Spesso i comuni movimenti che si eseguono in palestra non permettono di lavorare in maniera adeguata sulla mobilità della schiena.

Inserire questo esercizio nella tua routine di riscaldamento ad esempio, ti permetterà di riscaldare correttamente la schiena.

Inserirlo a fine allenamento o in una seduta a se stante ti permetterà di spingere un po di più su questo movimento, aiutandoti a costruire forza e mobilità.

Come eseguirlo correttamente:

Cerca di attivare bene tutta la schiena, sfruttando il meno possibile le braccia, che dovrebbero lavorare soltanto come assistenza e non come motore primario.

Lavora gradualmente per riuscire a salire sempre di più.

Guarda il video per la spiegazione completa.