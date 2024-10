«Roma ha bisogno di Sardi veri e determinati: per questo Fortza Paris sarà in campo alle elezioni suppletive del Collegio di Cagliari per giocare una parte da protagonista».

A sostenerlo è il presidente di Fortza Paris,Gianfranco Scalas, che voluto commentare la situazione politica in vista degli appuntamenti del 2019.

«Il nostro partito – ha aggiunto Scalas – troverà forme di partecipazione e di proposta in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dopo le dimissioni del rappresentante dei 5Stelle, Cagliari ha bisogno di un nuovo parlamentare che possa portare a Roma le istanze più vere del nostro territorio. È tempo di un parlamentare dell’aerea autonomista e civica, con forte radicamento territoriale slegato dalle logiche destra, sinistra, 5Stelle. Un candidato scelto dai Sardi e non dalle segreterie romane. È tempo che i Sardi possano tornare ad essere padroni del proprio destino. Il grande fermento intorno a progetti che hanno cuore e gambe in Sardegna – ha concluso – sapranno unirsi per dare risposte a un Popolo che chiede autodeterminazione e coraggio».