Previsioni per oggi, domenica 30 agosto 2020

Cielo generalmente nuvoloso con isolati rovesci e temporali anche con cumulati moderati sul settore nord-occidentale nelle prime ore della giornata. A partire dal pomeriggio rovesci o temporali isolati sul settore orientale.

Temperature: in diminuzione, localmente sensibile nei valori massimi.

Venti: deboli o localmente moderati prevalentemente da Nord-Ovest con locali rinforzi fino a forte sulle Bocche di Bonifacio nella prima parte della giornata.

Mari: mossi o localmente molto mossi.

Previsioni per lunedì 31 agosto 2020

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse associate a rovesci o temporali isolati e cumulati anche moderati su centro e sud dell'Isola. Attenuazione della fenomenologia dalla seconda parte della giornata.

Temperature: in diminuzione, localmente sensibile.

Venti: deboli o moderati prevalentemente da Nord-Ovest con locali rinforzi fino a forte sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature subiranno un aumento lieve martedì, mentre non avranno variazioni di rilievo per l'indomani. Lunedì e martedì i venti soffieranno da Nord-Ovest con intensità deboli o localmente moderate. Rinforzi locali fino a forti sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi o molto mossi martedì con moto ondoso in diminuzione mercoledì.