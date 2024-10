Le forti raffiche di vento hanno causato disagi e danni in Sardegna.

In particolare, a Sassari diversi alberi sono stati abbattuti in diverse zone per fortuna senza conseguenze della città e le squadre elettromeccaniche di Abbanoa hanno riavviato l'impianto di sollevamento di Monte Oro. Verso le 17 si è verificato un guasto nella linea elettrica causato proprio dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la zona. I tecnici del pronto intervento sono immediatamente intervenuti: accertata l'entità del danno, hanno proceduto alla riparazione e al riavvio dell'impianto.E' stata ripristinata l'erogazione verso le zone servite: i quartieri Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Centro storico e Monte Rosello.

Una decina di interventi dei Vigili del fuoco anche a Oristano sempre per alberi caduti sulla strada.