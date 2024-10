Sarà caratterizzato dal maltempo, con forti piogge e vento, il lungo weekend di Carnevale che si apre domani, Giovedì Grasso, per concludersi il successivo Martedì Grasso.

Dopo qualche ora di alta pressione oggi, con momenti soleggiati a carattere sparso in un contesto molto variabile (al Centrosud il sole accompagnerà la giornata con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria, Sardegna e Puglia), il tempo da domani 'cambierà registro'.

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, "nella giornata del Giovedì Grasso inizieremo a sentire gli effetti dell'avvicinamento del 'Ciclone Pulcinella': sono previste deboli piogge sul Nord-Ovest, in particolare dalla tarda serata, precedute però da un anticipo instabile pomeridiano in Liguria ed Alta Toscana". Il clou del peggioramento è previsto però venerdì e, soprattutto, nel weekend di Carnevale: "gli ombrelli - spiega Tedici - dovranno essere aperti e ormeggi serrati da Giovedì Grasso a Martedì Grasso".

IN SARDEGNA - (fonte Arpas) Previsioni per giovedì 8 febbraio 2024: Cielo irregolarmente nuvoloso. Possibile formazione di nebbie o foschie mattutine. Temperature in lieve aumento; venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi sulle coste settentrionali; mari mossi. Venerdì e sabato il cielo sarà generalmente nuvoloso con precipitazioni che interesseranno l'Isola probabilmente dalla tarda serata di venerdì a partire dal settore occidentale. Le temperature tenderanno ad aumentare. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti meridionali. I mari saranno mossi o molto mossi.