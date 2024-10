(Foto di Francesco Scalas)

Il maestrale spazza la Sardegna con raffiche fino a 140 chilometri all'ora, creando disagi in tutta l'Isola, soprattutto nei collegamenti aerei e marittimi del Nord. L'allerta meteo lanciata ieri dalla Protezione civile per forte vento e mareggiate si concluderà alla mezzanotte di oggi, ma già ora il maestrale sta mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco impegnati in diverse zone della Sardegna.

Ad Alghero due voli in arrivo da Bologna delle 8:30 e Bergamo delle 8:21 sono stati dirottati a Cagliari, dove sono atterrati rispettivamente alle 8:25 e alle 9. I passeggeri sono stati poi trasferiti ad Alghero con degli autobus. Cancellati del tutto i collegamenti che sarebbero dovuti ripartire sempre per Bologna (alle 8:35) e Bergamo alle (8:50) dallo scalo di Fertilia.

Problemi a navi e traghetti nel nord est dell'Isola: sospesi i collegamenti con la Corsica tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, tutti gli altri in forte ritardo. Criticità in banchina al porto di La Maddalena con diversi ormeggi spezzati dalla forza del vento. La nave Amsicora della Tirrenia, partita ieri notte da Civitavecchia e attesa all'Isola Bianca per le 6.30, arriverà con 4 ore di ritardo, mentre il traghetto Athara della stessa compagnia, salpato da Genova per arrivare a Olbia alle 8.30, attraccherà solo verso le 12.30.

Le squadre dei vigili del fuoco delle stazioni di Olbia e Tempio hanno registrato numerose chiamate per mettere in sicurezza alberi, pannelli solari, tettoie, pali della luce sradicati dalle forti raffiche di vento. Decine di interventi dei vigili del fuoco e della polizia municipale anche a Cagliari per rami staccatisi dagli alberi e caduti sulle auto, cornicioni caduti e cancelli divelti nelle zone centrali del capoluogo, dove per precauzione sono stati chiusi tutti i parchi cittadini.

Disagi anche a Sassari, dove, in particolare, il tetto di una palazzina di Latte Dolce è stato scoperchiato.

Ecco il video:

