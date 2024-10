La Sardegna è interessata dal ciclone extra tropicale Virginie, così battezzato dall'Università di Berlino, unico ente preposto alla nomenclatura ufficiale dei centri di alta e bassa pressione.

Il centro depressionario, come si evince dalla semplice elaborazione grafica su base satellitare, è localizzato a largo delle coste dell'Iglesiente - Medio Campidano e raggiunge una pressione minima al suolo di 995 hPa.

Attorno a tale perno ruota in senso antiorario la spirale di nubi, rovesci e temporali con fenomeni che dalla nottata di ieri hanno interessato gran parte dei settori isolani. Le schiarite che si osservano sui settori centro meridionali sono assolutamente temporanee in virtù di un prossimo spostamento della perturbazione verso est/nord est, come indicato dalla freccia azzurra.

Per tale motivo le condizioni meteo sono destinate a peggiorare ulteriormente dalla prossima sera in vista del transito del fronte occluso che apporterà nuovi rovesci e temporali a partire dai settori sud occidentali.

Condizioni di maltempo che ci terranno compagnia almeno sino alla giornata di mercoledì con accumuli che, come indicato dal LAM ad alta risoluzione prodotto da SardegnaClima, potranno risultare particolarmente importante sulle aree occidentale ed interne dove localmente si raggiungeranno picchi finali fino 100mm/120mm.

Una vera e propria manna dal cielo in considerazione della grave siccità che da mesi attanaglia la nostra regione.