Nessun allarme bomba, ma soltanto la bravata di qualche ragazzino. Il fatto è accaduto nella mattinata odierna, a Is Mirrionis, precisamente in via Anglona, davanti alle serrande di un bar. Il forte boato ha fatto preoccupare numerosi cittadini, poi la chiamata al 113.

L’equipaggio della Volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo, è comunque intervenuto verificando cosa fosse accaduto pochi minuti prima: nulla di grave, hanno poi rassicurato dagli uffici della Questura, “si è trattato solo dello scoppio di un grosso petardo”.