Il piano di master e di alta formazione 2014 è stato approvato, oggi, nella sede dell’assessorato del Lavoro, dal Comitato di Gestione per l’alta formazione.

Al centro delle priorità i corsi considerati strategici per le loro finalità e coerenti con le linee di sviluppo dettate dalla Giunta regionale.

In base alle risorse disponibili i percorsi di specializzazione saranno attivati secondo un determinato ordine: Sistemi turistici per lo sviluppo sostenibile (UNISS), Economia, energia e sostenibilità ambientale (UNISS), Benessere animale (UNISS), Progettazione e turismo ambientale (UNISS), Alta formazione per la crescita culturale e la promozione del territorio (UNISS, UNI Vicenza Los Milagros), Bioinformativa (UNICA), Emergency housing (Università di Vienna), Psicologia dell’anziano (UNICA), Politiche pubbliche integrate (UNICA), Five Stars Hotel Management (UNISS, Forte Village, Luiss), Studi euro-latinoamericani, (UNISS), In/tra Design between innovation and tradition, (UNISS), Disaster mitigation for urban cultural heritage, (UNISS), Chimica verde (UNISS), Materiali e processi innovativi per energia da fonti rinnovabili (UNISS), Piros, pianificazione e lotta gli incendi boschivi (UNISS), Tecniche emetodologiche per la progettazione dello sviluppo rurale (UNISS), Medicina rigenerativa (UNISS), Wine comunication & marketing (UNISS), Management of agro-factory landscape in the mediterranean islands (UNISS), Esperto in Consueling per la promozione del benessere comunitario e ambientale (UNISS), Metodi e strumenti per l’innovazione digitale (UNISS), Progettazione europea (UNISS), Biotecnologie applicate al settore biomedico e agroalimentare (UNISS).