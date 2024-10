"A nome della Regione Sardegna esprimo cordoglio e profonda vicinanza alla famiglia dell’agente del Corpo forestale, Pietro Cabras, 28 anni, che ieri sera ha perso la vita all'ospedale Brotzu di Cagliari. Pietro Cabras ha avuto un malore cercando di domare le fiamme dopo che un incendio era divampato tra Tiria e Palmas Arborea, nell'Oristanese. Ci stringiamo con forza ai suoi cari e a tutti i colleghi del corpo. Pietro, che la terra ti sia lieve". La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, esprime il dolore per la morte del forestale 28enne.

"La vicinanza alla famiglia dell'agente Pietro Cabras e all'intero Corpo Forestale della Sardegna" arriva anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. "Anche a nome del Consiglio regionale. Esprimo il mio profondo dolore per la perdita di questo giovane lavoratore morto nell'adempimento del suo dovere. Il vuoto che lascia è enorme, non solo per i suoi familiari o per chi lo conosceva direttamente, ma per l'intera Sardegna. Non si può, e non si deve, morire di lavoro".