E’ tutto pronto a Fordongianus per il carnevale estivo.

L’evento, fissato per oggi, vedrà protagonisti della serata le immancabili maschere tradizionali sarde.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Fordongianus e dall’associazione turistica pro loco comitato fordongianus, vedrà la partecipazione dei Mamutzones Antigos di Samugheo, Sos Tumbarinos di Gavoi, Sos Corrajos di Paulilatino, Sa Maschingana di Busachi e i Mussonarzos di Olzai.

Un evento unico che vedrà alternarsi tradizione e spettacolo.

Si parte alle 17:30 dalle scuole elementari con la sfilata lungo le vie del paese, per poi concludere in Piazza Aragonese dove avranno luogo i tradizionali balli in piazza.

Alle ore 21 verrà servita la cena, a base di vitella arrosto, e la serata proseguirà poi alle 22 con la gara poetica di G. Porcu e D. Porcu.

Il tutto sarà accompagnato dalla voce del tenore Juanninu Fadda di Fordongianus e dal suono della fisarmonica.