Si trova in Piazza Derna a Torino, il Ristorante Calaluna del desulese Massimo Maccioni che martedì, il giorno più caldo della protesta dei Forconi, ha offerto il pranzo ai manifestanti.

Un gesto ecclatante che ha attirato l'attenzione dei media. "Quelli non sono delinquenti" dice il ristoratore Maccioni "è gente normale che come me fa fatica ad arrivare a fine mese e se loro non lavorano non lavoro neanche io. Per questo ho offerto loro un piatto di spaghetti"