Un 32enne di Gesturi è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e continuato.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe responsabile di aver forato con un coltello le gomme di sei auto parcheggiate. Per non farsi riconoscere ha indossato un casco da moto, ma non è servito.

I carabinieri visionando i filmati delle telecamere della zona e raccogliendo le varie testimonianze sono riusciti a identificarlo. Nella sua abitazione hanno anche trovato il casco e gli indumenti che indossava la notte dei danneggiamenti delle auto.