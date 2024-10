Il furto messo a segno ai danni della Madonna dei Martiri ha sfregiato il cuore della comunità di Fonni. «Giovedì mattina ho notato che alcune collane e diversi anelli che indossava la Madonna erano spariti.

Sto ancora facendo l'inventario per rendermi conto di ciò che effettivamente manca», racconta padre Mario Mattu. Qualcuno si è introdotto furtivamente nella cappella dove si trova il simulacro e ha rubato i suoi averi. Oltre alle collane e agli anelli c'erano anche altri preziosi, come ad esempio i bottoni sardi cuciti sulla veste della Madonna, che per fortuna non sono stati toccati.

La notizia ha fatto il giro del paese, suscitando ovunque reazioni indignate. Il sacerdote si è accorto giovedì mattina dell'accaduto, ma non si sa con certezza quando il furto sia stato compiuto.

I fonnesi sono molto legati alla Madonna dei Martiri. La festa in suo onore avrà inizio tra qualche settimana e in paese già fervono i preparativi.