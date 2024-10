Ottimi risultati sul fronte della raccolta differenziata nei paesi della Comunità Montana del Nuorese, in particolare a Fonni, Oliena, Orgosolo.

I dati certificati dall'Arpas per il 2020 pongono ai vertici della graduatoria Fonni con l'84,3%, seguita da Oliena (83,2%) e Orgosolo (81,9%) e documentano elevate performance anche degli altri centri associati.

"Ciò significa oltre che godere per il 2022 delle premialità regionali del 50% sul costo netto del secco, avere una riduzione dell'ecotassa del 50% - ha detto il sindaco di Oliena e presidente della Comunità montana Gennargentu Supramonte e Barbagia Bastiano Congiu -. E' in itinere il nuovo capitolato di gara per i prossimi anni, e inoltre come associati abbiamo presentato una candidatura ai fondi Pnrr sul miglioramento della gestione rifiuti. La sinergia tra Comuni porta a questi ottimi risultati e il caso dello smaltimento dei rifiuti è solo uno degli esempi su come portare avanti servizi efficienti ed efficaci", ha concluso Congiu.