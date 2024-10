Il mondo dell'ippica sarda si dà appuntamento oggi a Fonni per Sa 'Arrela de Vrores. Alle ore 17, presso il Galoppatoio San Cristoforo, la Società Ippica Fonnese, guidata dal presidente Franco Masuri, propone la manifestazione equestre che richiamerà in paese numerosissimi appassionati. L'evento è organizzato in collaborazione col Comune di Fonni e AIRVAAS.

Un ricco montepremi (oltre 11mila euro) renderà la sfida ancor più interessante e combattuta.

Tre le competizioni: una riservata a cavalli angloarabi sardi (montepremi 6mila euro e 600 euro in palio per gli allevatori degli animali), una a purosangue inglesi (montepremi 4.500 euro) e una ai cavalli locali (600 euro in palio).

Le iscrizioni sono aperti fino alle 17 di oggi, quando prenderà ufficialmente il via la manifestazione.