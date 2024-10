In Sardegna

Michelino Carta, di Fonni, insegnante di Lettere, è il re indiscusso dell'armonica a bocca in Sardegna. Il timbro della sua musica ha guadagnato il terzo posto al World Harmonica Festival 2013 che si è tenuto a Trossingen, in Germania. Il premio si aggiunge ai tanti altri conquistati in passato.