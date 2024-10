Sabato 9 aprile è caduta la neve sul Gennargentu. L'inverno sembra non voler andar via e la "Porta d'Argento" sarda quest'anno, con le cime vestite di bianco, è stata meta di turisti e visitatori anche per i primi week-end primaverili.

A Fonni, centro turistico montano del Gennargentu, le ultime nevicate hanno dato lo spunto per un progetto creativo capace di far sognare.

La bianca e soffice coltre ha regalato al paesaggio un'atmosfera fiabesca tanto da ispirare una nuova proposta wedding a due giovani imprenditrici: Delia Cualbu e Giovanna Ungaro.

Proporre nell'Isola un Sì fra la magia della neve destagionalizzando il periodo più classico per gli eventi nozze. È questa l'idea creativa di Delia, Marketing manager e event specialist dell'Hotel Cualbu di Fonni e Giovanna, dello Studio Ungaro di Irgoli specializzato in foto-video e in wedding planning.

Una nuova sfida per le due giovani donne. Un' idea per ampliare una stagione dedicata alle nozze che si rivela sempre troppo corta. Una proposta che potrebbe piacere soprattutto alle coppie, sarde e non, che preferiscono, per il loro “sì”, cerimonie intime e più accoglienti.

"L'idea di proporre qualcosa di alternativo nasce anche e soprattutto per seguire le più innovative tendenze del marketing che vedono ormai come necessario il bisogno di creare proposte sempre nuove" affermano Delia e Giovanna.

"Quello dei matrimoni è un mercato esigente che chiede elementi sempre diversi. Perché indimenticabile e unico deve essere il giorno più bello di una coppia".

“L'idea del set nasce con l'obiettivo" spiega Delia Cualbu” di mostrare quanto possa essere romantico e suggestivo sposarsi a 1000 metri, non solo nel resto dell'anno, ma anche nella stagione più fredda, perché è quella che può regalare scenari da favola.”

“Per gli amanti delle soluzioni più intime, abbiamo pensato di proporre la nostra location rustica, il ristorante Su Barraccu, in stile tipico del centro Sardegna, fra le luci soffuse delle candele e del caminetto scoppiettante che richiamano l’atmosfera barbaricina. Questa proposta può essere ‘sposata’ da coppie con un numero di invitati ridotto rispetto ai numeri ai quali siamo abituati per le altre stagioni.”