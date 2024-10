Gioco, sfida, tradizione e passione senza confini: sono questi gli ingredienti che animeranno il Rodeo della Montagna e le Pariglie di Fonni.

La storia del centro barbaricino è ricca del suo passato: nelle case e dentro i suoi abitanti c’è sempre spazio per quei segnali legati all’appartenenza, che fanno di un luogo abitato la “comunità”. È una storia che attraversa i secoli, protetta da montagne che rivelano le bellezze inesauribili, dove le ricorrenze vengono rispettate e vissute da tutti.

Nelle vicende che continuano a caratterizzare la vita dei fonnesi, il cavallo, ad esempio, ha un ruolo di alto privilegio e prestigio. Le manifestazioni equestri che richiamano a Fonni migliaia di appassionati, come il Palio e la Rassegna di Pariglie, sono l’aspetto evidente di una passione che si vive nella quotidianità, così come nell’intimo momento di fede in occasione delle processioni che con cura e suggestione perpetuano il rito da sempre.

Nel fitto programma di appuntamenti estivi va annoverato il Rodeo della Montagna, organizzato dall’associazione “Monte Spada”, che il 20 e il 21 luglio giunge alla sua 21esima edizione. L’abilità dei cavalieri verrà misurata dalla durata del tempo in cui riusciranno a stare in sella dei cavalli più indomiti del Gennargentu. Un evento all’insegna del divertimento per chi assiste e della sfida per chi si mette in gioco.

Il regolamento vieta l’utilizzo degli speroni e di altri elementi ausiliari, mentre impone il caschetto e un supporto di protezione per la schiena per garantire la sicurezza dei partecipanti. Sabato 20 luglio, dalle ore 17, presso i campetti delle scuole medie di Fonni si terranno le qualificazioni utili per l’accesso alla semifinale di 25 cavalieri caparbi. Domenica 21 luglio, dalle ore 21, andrà in scena l’attesa finale del Rodeo.

Il montepremi ammonta a 5 mila euro. Nella stessa giornata di domenica, ma alle 17, presso l’ippodromo di San Cristoforo, si terrà la 20^ Rassegna di “Parillias” organizzata dall’Associazione per la valorizzazione della pariglie.

Roberto Tangianu