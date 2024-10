"Solare, gli volevano tutti bene, stare con lui era un piacere ". Sono sotto choc gli amici di Marco Loddo, classe '92, di Fonni, morto a soli 32 anni.

Il giovane faceva parte dell'associazione maschere tradizionali 'Urthos e Buttudos'. "Con lui abbiamo condiviso molte esperienze, viaggi, esibizioni", racconta il presidente Antonio Maratzu.

"Da ormai più di 10 anni era impegnato con la nostra associazione - continua Antonio - per portare avanti le tradizioni e la conoscenza della nostra maschera. Marco era appassionato e innamorato del suo paese. È un grande dolore per noi. Era parte attiva del gruppo Cortes, sempre in prima linea, si impegnava molto".

Marco Loddo "lascia in tutti noi un grande vuoto e un forte ricordo. E' stata e resterà una persona importante, sarà sempre con noi".

Le parole degli amici dell’associazione “Urthos e Buttudos Fonni”:

“Grazie per il tempo che ci hai dedicato.

Marco non perdeva mai una sfilata, era sempre presente in quel che organizzavamo e ci metteva impegno in tutto.

Quello che alle persone in genere sembra scontato per alcuni a volte non lo è più, da qualche anno infatti ha scoperto di avere problemi al cuore, non poteva fare sforzi e inizialmente continuava a venire e prendeva lo stendardo cercando di non affaticarsi, arrivando poi ad evitare di partecipare per eventuali complicazioni.

Agli eventi paesani come Cortes Apertas e Identidades ha continuato a venire, sempre in prima linea, accoglieva i turisti e raccontava la nostra maschera al mondo.

Un veterano con un percorso difficile, rispettoso e sempre con il sorriso, ti sei fatto voler bene da tutti e resterai sempre nei nostri cuori.

Per gli amici di fuori che vorranno dare l’ultimo saluto a Marco, il funerale si terrà oggi, sabato 27 gennaio, alle 15:30 nella chiesa dei Martiri.

Buon viaggio Marco, ti vogliamo bene”.