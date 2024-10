L'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro/ATS Sardegna comunica il nome del medico nominato come incaricato di supplenza di Pediatria di Libera Scelta, in sostituzione della dottoressa Giovanna Maria Pira, per l'ambito territoriale n. 6 - che comprende i comuni di Fonni, Gavoi, Lodine e Ollolai. Si tratta del dottor Ivan Balloi.

“Pertanto – fa sapere la Assl - i genitori dei pazienti che finora erano seguiti dalla Dottoressa Pira, da lunedì̀ 20 novembre potranno rivolgersi al nuovo Pediatra, con gli stessi giorni e orari di ricevimento”.

“Una buona notizia – il commento dal Comune di Fonni -. Il bando per la ricerca del pediatra è andato a buon fine”.

Con non poche difficolta, considerando che l’8 giugno, la stessa ASSL di Nuoro aveva pubblicato un avviso pubblico per all'affidamento di un incarico di sostituzione per l'ambito territoriale n. 6 e il 20 dello stesso mese, il giorno dopo dei termini di scadenza delle domande, aveva annunciato che non era pervenuta alcuna candidatura.