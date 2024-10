Dopo la protesta per mantenere la propria autonomia scolastica, nel paese più alto della Sardegna arrivano le belle notizie.

L’assessorato regionale dell’Istruzione, infatti, nell’ambito del lavoro di riorganizzazione, ha istituito l’Istituto Comprensivo di Fonni e Mamoiada. In tutto si parla di un servizio destinato a 579 studenti tra scuole dell’infanzia, medie e superiori.

"Sia per noi che per Mamoiada è una grande conquista" dice Salvatora Mulas, assessore della Pubblica istruzione del Comune di Fonni.

"La sede dell’autonomia è nel nostro paese, così come indicato dalle linee guida, ma noi contiamo su un dialogo aperto per tutto il territorio e chiederemo la disponibilità della segreteria a Mamoiada. La scuola nei nostri paesi è una delle istituzioni più importanti che garantisce la cultura e funziona da collante tra i vari attori del territorio. Il dialogo in futuro potrebbe essere esteso anche alle altre scuole della zona, anche perché a lungo andare, vista la situazione attuale, si lavorerà per dar vita a un polo territoriale che garantisca la presenza degli istituti scolastici in tutti i comuni".

Prima che arrivasse la notizia della nuova realtà scolastica gli istituti di Fonni e Mamoiada facevano capo a Nuoro.