La ricorrenza della Madonna dei Martiri colora Fonni di fascino in un percorso di fede che vale la pena vivere nel profondo.

La Leva '82 ha programmato un ricco calendario di eventi che animerà il paese più alto dell'Isola dall'1 al 4 giugno. Si parte questa sera, alle ore 22, con The Show Speciale anni '90. Ospiti d'onore della serata Mario Fargetta e Rudeejay da Radio DeeJay.

Domenica 2 giugno sarà la volta del cabaret con Manuela Aureli, regina della comicità italiana, e il campione del mondo di Street Magic Mr. David.

Lunedì 3 giugno, alle 17, la Santa Messa presieduta dal vescovo di Nuoro e la processione solenne con il simulacro della Madonna, i costumi e i cavalieri. L'evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live così come lo spettacolo Sonos che vedrà l'esibizione dei gruppi folk di Fonni "Brathallos" e "Orrosa e Monte", Nuoro "Ortobene", Orgosolo "Murales", "Is Campidanesas" e Gavoi "Pro Loco" e i tenores di Fonni "Su Cuncordu de Onne" e "Su Connottu", Orgosolo "Untana Vona", Oniferi "Santa Ruche" e Orune "Nunnale".

Martedì 4 giugno ancora musica con l'entusiasmante spettacolo del cantante Pago che concluderà l'edizione 2019 della grande festa di Fonni.