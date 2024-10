I visi soddisfatti delle migliaia di persone che hanno affollato Fonni in occasione di Cortes Apertas sono la manifestazione più evidente del grande successo che premia una comunità che ha organizzato una delle più belle tappe di Autunno in Barbagia. L'ospitalità e la cura degli eventi, sono i punti di forza che rendono speciale, anno dopo anno, l'appuntamento nel paese più alto della Sardegna che coincide con il ponte dell'Immacolata.

Un bilancio positivo che il sindaco Stefano Coinu riassume in poche parole: «Eravamo preparati ad accogliere migliaia di persone e ci siamo trovati di fronte a una vera e propria invasione. Ben 250 pullman hanno portato a Fonni comitive di visitatori provenienti da ogni angolo della Sardegna. Abbiamo registrato il doppio delle presenze rispetto allo scorso anno e questo dato premia ogni sforzo compiuto da parte di tutti per rendere efficace l'organizzazione dell'evento».

LA MAGIA DEI COSTUMI Nella giornata di ieri il tempo uggioso e le basse temperature non hanno rovinato la festa e il clima che precede e accompagna le festività natalizie in qualche modo ha reso ancora più suggestiva l'atmosfera. Nella notte tra domenica e lunedì la neve ha imbiancato le cime che sovrastano il territorio creando al sorgere del sole uno scenario esclusivo. Su donu 'e lunis , il corteo tradizionale che ha rievocato l'antico rito della consegna dei doni e del corredo agli sposi, è stato uno dei momenti più belli e fortemente sentiti della giornata conclusiva delle Cortes. Centinaia di persone hanno assistito a questo evento e in tanti hanno incorniciato il quadro antico con le macchine fotografiche per portare a casa un ricordo che sfoglia le pagine del tempo.

L'associazione culturale Brathallos, che da anni valorizza la cultura popolare attraverso le danze tradizionali e accurate ricerche, ha proposto la vestizione del costume fonnese dove gli splendidi capi realizzati da mani esperte hanno catturato l'ammirazione di tutti. Le figure del carnevale di Fonni, chiudendo la tre giorni di Autunno in Barbagia, hanno infine regalato un anticipo del grande evento di fine inverno, con l'applauditissima sfilata di Urthos e Buttudos e Mascheras limpias.

NUOVI PROGRAMMI «I punti ristoro hanno venduto tutto - spiega il sindaco Coinu -, e le attività del paese hanno registrato un ritorno economico fortemente attivo. La prossima settimana ci riuniremo per tirare le somme della manifestazione. Sull'onda di questo entusiasmo dobbiamo ragionare fin da subito per l'organizzazione di Cortes Apertas del prossimo anno».