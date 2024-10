Cortes apertas e realtà aumentata. L'autunno in Barbagia apre le porte all'innovazione rendendo "vive" le mappe cartacee dell'evento. Una novità assoluta per un appuntamento legato alla tradizione su cui il Sindaco Stefano Coinu e l'Assessore alla cultura e allo Spettacolo Marco Cualbu del Comune di Fonni hanno creduto fortemente e di cui si sono fatti promotori, primi in Sardegna.

Basterà scaricare un'applicazione gratuita e puntare smartphone o tablet sulla mappa delle Cortes per veder comparire come per magia video e foto che raccontano Fonni e le sue straordinarie tradizioni.

L'iniziativa, ideata dallo studio di consulenza per il turismo innovativo Shardana Tourism Lab di Cagliari, nasce per valorizzare in maniera efficace e veloce attraverso tecnologia già disponibile, i materiali promozionali delle pubbliche amministrazioni. Si dà così a tutti coloro che avranno la mappa e la porteranno con sé la possibilità di poter "vedere" Fonni anche dopo l'evento.

Un primo esperimento che si svilupperà anche subito dopo Cortes, applicando la realtà aumentata ai materiali promozionali cartacei che sono già a disposizione del Comune e delle attività ricettive e dei servizi di Fonni.

Il valore aggiunto non è però la tecnologia innovativa, ma lo studio di una strategia e di un piano editoriale che consente di usare al meglio tutti gli materiali digitali a disposizione o di crearne di nuovi, affinché anche i materiali cartacei possano sempre offrire contenuti e approfondimenti ovunque e in maniera immediata.

La tecnologia digitale infatti aiuta la comunicazione di un territorio e rende il turista più autonomo, consentendo all’amministrazione, almeno in parte, di sopperire all'assenza di sistemi di informazione turistica che, per gli elevati costi di gestione, troppo spesso non possono essere sostenuti dalle piccole realtà che hanno comunque tanto da dire e raccontare.

Shardana Tourism Lab ha già in serbo nuove sorprese in altri comuni della Sardegna.